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فيديو.. حادث مرعب لرحلة تلفريك في تركيا!

منذ ساعتين
عطل يتسبب بحادث مرعب في تلفريك في أنطاليا التركية

عطل يتسبب بحادث مرعب في تلفريك في أنطاليا التركية

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا صباح (السبت 13-4-2024) أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء 98 من أصل 160 شخصا محاصرا في عربات تلفريك بعد حادث تحطم تلفريك وقع أمس الجمعة.

وكتب الوزير على منصة “إكس”: “حتى الساعة 07,15 من صباح اليوم قام رجال الإنقاذ بإجلاء 98 شخصا من 15 عربة عالقة”.

وأردف أن عملية الإنقاذ تشارك فيها 7 مروحيات وطائرة نقل واحدة و543 شخصا.

ولقي شخص واحد مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح أمس الجمعة إثر حادث اصطدام عربة تلفريك في جنوب تركيا بعامود، ما أدى إلى تحطم التلفريك وسقوط الركاب الى على سفح جبل. قالت وكالة “الأناضول” إن الضحية رجل تركي عمره 54 عاما وإن الضحايا الآخرين أتراك أيضا، باستثناء واحد يحمل جنسية قيرغيزستان.

من جهته أضاف رئيس بلدية أنطاليا محي الدين بوتشيك في بيان، أمس الجمعة، إن نحو 184 راكبا آخرين ظلوا محاصرين في 25 عربة تلفريك أخرى على ارتفاع عشرات الأمتار فوق سطح الأرض.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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