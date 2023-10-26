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فيديو.. حالة من الرعب في لويستون بولاية مين الأمريكية جراء إطلاق نار جماعي

26 - أكتوبر - 2023
مسلح يطلق النار على على عدة أماكن في لويستون بولاية مين الأمريكية

مسلح يطلق النار على على عدة أماكن في لويستون بولاية مين الأمريكية

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أطلق مسلح النار في ثلاثة مواقع منفصلة في لويستون بولاية مين الأمريكية، فيما تقوم الشرطة بالبحث عنه وطلبت من السكان المحليين ضرورة البقاء في منازلهم.

وأظهرت صورة صادرة عن عمداء الشرطة رجلاً أبيض يدخل مركز الترفيه Sparetime ببندقية طويلة، ويرتدي بنطالًا قتاليًا أسود ووجهه واضح للعيان.

وقالت شرطة ولاية مين: “هناك حالة إطلاق نار نشطة في مدينة لويستون… تطلب سلطات إنفاذ القانون من الناس الاحتماء في أماكنهم. يرجى البقاء داخل منزلك مع إغلاق الأبواب.

وذكر تسجيل صوتي للشرطة أن الموقعين هما بار وشواية Schemengee ومركز Sparetime الترفيهي، ويبعد الموقعان حوالي أربعة أميال عن بعضهما البعض، في ثاني أكبر مدينة في ولاية ماين.

وقال ديريك سانت لوران، المتحدث باسم لويستون، إنه تم استدعاء الشرطة إلى موقع ثالث، وهو مركز توزيع وول مارت.

وقال سانت لوران لصحيفة صن جورنال إن المكالمة الأولى إلى Sparetime جاءت حوالي الساعة 7:16 مساءً بالتوقيت المحلي.

تم استدعاء الشرطة بعد ذلك إلى متجر Schemengee، وبعد ذلك، في حوالي الساعة 8:15 مساءً، إلى موقع Walmart.

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