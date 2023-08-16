فيديو.. حرائق الغابات تحول لون السماء في كندا إلى الأحمر

تسببت حرائق الغابات في تحويل سماء كندا إلى اللون الأحمر، في وقت قامت فيه الطائرات بإجلاء آلاف السكان شمال البلاد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح كيف تحولت المدن الكندية إلى أشباح بسبب الحرائق التي اجتاحت المنطقة.

..الحرائق تحول لون السماء في فورت سميث بـ #كندا إلى الأحمر. pic.twitter.com/eKM5VOcZH3 — AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) August 16, 2023

وبحسب صحيفة “الإندبندنت”، فقد تصدرت نيويورك قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم حيث يستمر الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا في ملء سماء مناطق شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي وتحويل القمر إلى اللون الأحمر.

وتجاوز مؤشر جودة الهواء في نيويورك 200، وهو ما يعتبر “غير صحي للغاية”، متفوقة على الدوحة وبغداد بينما تتخلف وراء دلهي ولاهور.

تحذير من أمراض الجاهز التنفسي

وحذر المسؤولون الناس من تأثير الجزيئات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض بالجهاز التنفسي.

يأتي هذا مع تدهور جودة الهواء إلى ظهور تنبيهات صحية في نيويورك ومقاطعة كيبيك الكندية.

فيما ألغت 10 مناطق تعليمية على الأقل في وسط نيويورك الأنشطة الخارجية، بما في ذلك فصول الاستراحة والألعاب الرياضية.