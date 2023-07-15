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فيديو.. حرائق جزيرة "لا بالما" الإسبانية تجبر مئات السكان على النزوح

منذ 41 دقيقة
حرائق الغابات في جزيرة لا بالما الإسبانية

حرائق الغابات في جزيرة لا بالما الإسبانية (رويترز)

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قالت السلطات الإسبانية (السبت 15-7-2023) إن نشوب حريق غابات في جزيرة لا بالما الإسبانية أجبر ما لا يقل 500 على إخلاء منازلهم في أول كارثة طبيعية تحدث على الجزيرة منذ ثوران أحد البراكين في 2021.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في منطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تشكل جزءا من جزر الكناري، وذلك في ظل ترقب العديد من المدن الأوروبية درجات حرارة شديدة الارتفاع هذا الأسبوع.

وقال فرناندو كلافيخو رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري اليوم السبت إن 11 منزلا على الأقل دُمرت مع انتشار الحريق.

وذكر كلافيخو للصحفيين في لا بالما “عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى الإجلاء ربما يتجاوز الألف. يتوقف ذلك على إذا ما كان بوسعنا السيطرة على هذه الرياح القوية”.

وأضاف أن نحو 140 هكتارا (346 فدانا) تلفت جراء الحريق.

وتكافح أربع طائرات هليكوبتر وأربع وحدات مكافحة حرائق على الأرض من أجل السيطرة على الحريق في الجزيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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