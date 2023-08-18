الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. حرائق غابات ضخمة في غرب كندا تدفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ

منذ 10 دقائق
حرائق غابات ضخمة في غرب كندا

حرائق غابات ضخمة في غرب كندا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

دفع حريق هائل في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب كندا السلطات إلى إصدار المزيد من أوامر الإخلاء في وقت مبكر من صباح (الجمعة 18-8-2023) بينما تكافح فرق الإطفاء للمسارعة بنقل سكان مدينة يلونايف النائية شمال البلاد إلى أماكن آمنة بعيدا عن ألسنة اللهب.

وأعلنت السلطات كذلك حالة طوارئ في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في مدينة كيلونا، التي تبعد مسافة أربع ساعات بالسيارة من فانكوفر، ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

وقال مجلس مدينة كيلونا في بيان اليوم الجمعة “ننصح السكان الذين يشملهم التنبيه بالإخلاء بالاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة” وأضاف أن عليهم الاستعداد للبقاء بعيدا عن منازلهم لفترة طويلة من الوقت.

وصدرت أوامر الإخلاء بعد أن تخطت حرائق تم اكتشافها يوم الثلاثاء بحيرة أوكاناجان وأشعلت بدورها حرائق غابات مفاجئة في كيلونا.

وفي يلونايف، عاصمة الاقليم الشمالية الغربية تحاول فرق الإطفاء وطائرات رش المياه إنقاذ المدينة التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة من حرائق غابات ضخمة دفعت إلى صدور أمر بإجلاء جميع السكان.

وقالت السلطات إن نحو عشر طائرات إجلاء نقلت حوالي 1500 شخص خارج المدينة أمس الخميس ومن المقرر إقلاع 22 رحلة إجلاء اليوم الجمعة فيما غادر عشرات الأشخاص برا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السعودية والولايات المتحدة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفياً اجتماع أوكرانيا
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان في جدة
مباحثات بين ولي العهد السعودي ووزير خارجية إيران.. وتطورات المنطقة على الطاولة
مولدوفا وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مع تدهور العلاقات.. روسيا تحظر دخول مسؤولين من مولدوفا

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
تصاعد مشاعر العداء للاجئين في تركيا
مشاهد عنيفة.. أتراك يهاجمون وينهبون محلات يملكها سوريون
حسن نصرالله
نصرالله يهدد إسرائيل ويقتل العرب!