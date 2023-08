فيديو.. حرائق غابات ضخمة في غرب كندا تدفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ

دفع حريق هائل في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب كندا السلطات إلى إصدار المزيد من أوامر الإخلاء في وقت مبكر من صباح (الجمعة 18-8-2023) بينما تكافح فرق الإطفاء للمسارعة بنقل سكان مدينة يلونايف النائية شمال البلاد إلى أماكن آمنة بعيدا عن ألسنة اللهب.

وأعلنت السلطات كذلك حالة طوارئ في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في مدينة كيلونا، التي تبعد مسافة أربع ساعات بالسيارة من فانكوفر، ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

وقال مجلس مدينة كيلونا في بيان اليوم الجمعة “ننصح السكان الذين يشملهم التنبيه بالإخلاء بالاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة” وأضاف أن عليهم الاستعداد للبقاء بعيدا عن منازلهم لفترة طويلة من الوقت.

وصدرت أوامر الإخلاء بعد أن تخطت حرائق تم اكتشافها يوم الثلاثاء بحيرة أوكاناجان وأشعلت بدورها حرائق غابات مفاجئة في كيلونا.

وفي يلونايف، عاصمة الاقليم الشمالية الغربية تحاول فرق الإطفاء وطائرات رش المياه إنقاذ المدينة التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة من حرائق غابات ضخمة دفعت إلى صدور أمر بإجلاء جميع السكان.

وقالت السلطات إن نحو عشر طائرات إجلاء نقلت حوالي 1500 شخص خارج المدينة أمس الخميس ومن المقرر إقلاع 22 رحلة إجلاء اليوم الجمعة فيما غادر عشرات الأشخاص برا.

🇨🇦 | Western Canada fires spark new evacuations as firefighters race flames in Yellowknife.

A massive wildfire in Canada's western province of British Columbia prompted more evacuation orders early on Friday, as firefighters race against advancing flames to move all residents… pic.twitter.com/meW6McBR5q

— UHN English (@UHN_English) August 18, 2023