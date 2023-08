فيديو.. حرائق هاواي "الأشد" منذ قرن في أمريكا تخلف عشرات القتلى

قاربت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي، وهي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، مئة قتيل الاثنين، وسط تخوّف من ارتفاعها بمقدار ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف مع ترجيح سلطات الولاية عثور طواقم الإنقاذ على جثث 10 إلى 20 ضحية إضافية يوميا.

وأدت هذه الحرائق غير المسبوقة في شدتها وسرعة انتشارها إلى مقتل 96 شخصا في ماوي، وفقا لحصيلة مؤقتة صدرت مساء الأحد، مع جثث يصعب التعرف إلى هويات أصحابها.

والكلاب البوليسية التي تبحث عن مفقودين قد يتجاوز عددهما مئات، ما زال عليها مسح مساحة كبيرة. وقال قائد شرطة ماوي جون بيليتيه “نحن نتقدم بأسرع ما يمكن. لكن لأخذ العلم فإن الكلاب بحثت في 3 بالمئة فقط من المساحة”.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي أس” بثّت الاثنين، قال حاكم ولاية هاواي جوش غرين إن عمّال الانقاذ “سيعثرون على الأرجح على ما بين 10 إلى 20 شخصا يوميا حتى ينتهون. وربما يستغرق الأمر 10 أيام”.

واعتبر أن تقدير الحصيلة “مستحيل”.

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii fire pray for the families of the survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb

— Charbel H.Najem (@ChNajem) August 10, 2023