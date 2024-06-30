فيديو.. حركة غريبة لبايدن في المطعم بين السخرية والانتقادات اللاذعة

أثار مجددا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موجة جدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء بسخرية زيارة الرئيس وزوجته لأحد المطاعم عقب المناظرة مع سلفه ومنافسه دونالد ترامب.

Biden SQUATS as he walks through the door of a Waffle House in Atlanta. pic.twitter.com/U5PcLgvqrE — Oli London (@OliLondonTV) June 29, 2024

ففي مقطع فيديو متداول على منصة “إكس” ظهر الرئيس يدخل وزوجته جيل إلى أحد المطاعم حيث مازح المتواجدين في الداخل وقام بحركة غريبة وغير مفهومة، فالبعض تحدث أنه يقوم بتمرين “السكوات” وآخرون راحوا للقول أنه حاول الانحناء لتحية الموجودين بطريقة تثبث لياقته البدنية رغم التقدم بالسن الذي يعتبر عقبة مفصلية في نقاشات أهلية الرئيس من عدمها.

ورغم الضحكات والابتسامات التي انطلقت فور دخوله خلف زوجته جيل بايدن إلى مطعم Waffle في أتلانتا بولاية جورجيا انتقد متابعون هذا التصرف بشدة وطالبوا الرئيس بالإستقالة فوراً.

ونشر بايدن في حسابه على منصة “إكس” مقطع فيديو وعلق عليه بأنه يتطلع إلى زيارته المقبلة للمطعم.

كما التقط بعض رواد المطعم صور سيلفي مع الرئيس الأميركي وقالت له إحدى الفتيات بأن “لديك الدعم من جهتنا”.

هذا وتتفق وسائل الإعلام الأميركية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع ترامب، التي جرت مساء الجمعة الماضي.

وكان الرئيس الأميركي الحالي يتلعثم ويتوقف عن الكلام، ولم تكن أفكاره مصاغة بوضوح، وفي نهاية المناظرة، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل بايدن على نزول الدرج.

وتتفاوت تحليلات الخبراء حول مستقبل بايدن السياسي، فمنهم من يرى أن الرئيس سيواصل حملته الانتخابية ومن المبكر الحديث عن “نعوة” تواجده في السباق، والبعض الآخر يفسر الغضب الديمقراطي من المناظرة المخيبة للآمال على أنه شرارة قد تعزل بايدن جانبا وتطرح أسماء جديدة من شأنها خوض المنافسة بجدارة أمام خصم شرس كدونالد ترامب.