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فيديو.. حريق ضخم في مستودع قرب مقر للرئيس الروسي "بوتين"

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2023 4:25 صباحًا
حريق ضخم في مستودع قرب مقر للرئيس الروسي "بوتين"

حريق ضخم في مستودع قرب مقر للرئيس الروسي "بوتين"

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نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن خدمة الطوارئ القول (الخميس 11-8-2023) إن حريقا اندلع في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.

ولم توضح الخدمة كيفية اندلاع الحريق في المستودع الذي يبعد 6.5 كيلومتر عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.

وذكرت خدمة الطوارئ في بيان أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأبلغت روسيا عن هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو هذا الأسبوع.

حريق دوموديدوفو

وبالأمس، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمة الطوارئ الروسية قالت في وقت مبكر من يوم الخميس إن النيران اشتعلت في ورشة لتصليح السيارات في دوموديدوفو خارج موسكو بالقرب من أحد المطارات الروسية الرئيسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن البيان أن “حجم الحريق بلغ 1000 متر مربع”.

وسُمع دوي انفجارين قبل الحريق، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية.

والأربعاء، قُتل شخصان وأصيب سبعة آخرون بجروح في قصف روسي استهدف الأربعاء مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص.

وأشار وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو في منشور على تليغرام إلى “مقتل شخصين وجرح سبعة في زابوريجيا”، موضحاً أن “المعلومات الأولية كان تفيد بمقتل ثلاثة أشخاص، لكن لحسن الحظ تم إنعاش أحدهم”.

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