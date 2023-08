فيديو.. حريق ضخم في مستودع قرب مقر للرئيس الروسي "بوتين"

نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن خدمة الطوارئ القول (الخميس 11-8-2023) إن حريقا اندلع في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.

ولم توضح الخدمة كيفية اندلاع الحريق في المستودع الذي يبعد 6.5 كيلومتر عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.

وذكرت خدمة الطوارئ في بيان أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأبلغت روسيا عن هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو هذا الأسبوع.

A large fire in Odintsovo, Moscow region of Russia.

By preliminary information, a warehouse is on fire. pic.twitter.com/3u3Yz4RkXl

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 10, 2023