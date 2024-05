فيديو.. حريق مروع يخلف 24 قتيلاً في منطقة ترفيهية بولاية غوجارات الهندية

قال مسؤول حكومي إن 24 شخصا على الأقل، بينهم العديد من الأطفال، لقوا حتفهم في حريق اندلع مساء اليوم السبت في منطقة ترفيهية مخصصة للعائلات بولاية غوجارات بغرب الهند.

ومع استمرار جهود الإنقاذ في مكان الحادث بمنطقة راجكوت، قالت رئيسة بلدية المنطقة نايانا بيداديا لرويترز إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأضافت “ينصب تركيزنا على… إنقاذ الأرواح. وسنعمل على التأكد من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين عن وقوع هذا الحادث”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حريقا هائلا يلتهم منطقة ألعاب وسحبا كثيفة من الدخان تنبعث من الموقع الذي احترق بالكامل.

وقال مسؤول بالشرطة في مستشفى بالمنطقة إن بعض الجثث تفحمت لدرجة يصعب معها التعرف عليها.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الإدارة المحلية تعمل على تقديم المساعدة للمتضررين.

وقال قائد فرقة الإطفاء بالمنطقة آي.في. خير إن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق على نحو شبه كامل.

وأضاف لرويترز “لم يتم التأكد بعد من سبب اندلاع الحريق”.

Horrible horrible fire in a gaming zone in Rajkot in which more than 20 people have been killed. Many of them were children. Extremely heart wrenching tragedy. #fire #Rajkot pic.twitter.com/Iwuo4cDsw9

— Mahesh Langa (@LangaMahesh) May 25, 2024