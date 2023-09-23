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فيديو.. حريق مروع يودي بحياة العشرات جنوب شرق بنين

منذ 20 ثانية
حريق مروع يودي بحياة العشرات جنوب شرق بنين

حريق مروع يودي بحياة العشرات جنوب شرق بنين

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قال ممثل لوزارة العدل في بنين إن 35 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب شرق البلاد (السبت 23-9-2023) بعد اندلاع حريق في متجر قال شهود إنه كان يتم فيه تفريغ عبوات من البنزين.

اندلع الحريق في الساعة (09:30 بالتوقيت المحلي) في بلدية سيمي بودجي بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

وقال المدعي عبد الباقي آدم-بونجلي في بيان للوزارة إن “الحريق أتى على المتجر وأدى وفقا لتقييم أولي إلى مقتل 35 شخصا بينهم طفل واحد” مضيفا أنه تم فتح تحقيق لتحديد السبب.

وأضاف “وفقا للشهود الذين جرى التحدث معهم فإن الحريق اندلع على الأرجح في أثناء تفريغ عبوات من البنزين”.

وقال إن أكثر من عشرة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

ويُظهر مقطع مصور جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في الهواء فوق ما يبدو أنها سوق بينما يتابع الناس الذين أخذتهم الصدمة على غرة الوضع من مسافة آمنة.

    المصدر :
  • رويترز

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