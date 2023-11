فيديو.. حريق هائل يلتهم مساحة "6 ملاعب" في لوس أنجلوس

سيطرت فرق الإطفاء على حريق هائل أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلوس، مما أدى لإغلاق الطريق مؤقتا، بحسب السلطات.

وتسبب الحريق في إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، السبت، وعثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10 في منطقة صناعية.

Hats off to the firefighters battling the flames in Los Angeles #California

