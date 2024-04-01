فيديو.. حريق هائل يلتهم 250 محلاً في دهوك شمال العراق!

استفاق أهالي محافظ دهوك شمال العراق، على كارثة اندلاع حريق هائل بأحد الأسواق الشعبية، فجر اليوم الاثنين، مما تسبب بخسائر كبيرة في المحال التجارية.

وأعلن الدفاع المدني السيطرة على الحريق بعد ساعات قليلة، وقال بيان صادر عنه إن “الحريق اندلع عن الساعة 3:43 فجراً، في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك، ما ألحق خسائر مادية بأكثر من 100 من المحال التجارية”.

وأضاف البيان: “شاركت في إخماد الحريق 30 فرقة من الدفاع المدني من 11 مركزاً، لتسيطر على النيران خلال 3 ساعات و20 دقيقة من العمل المتواصل”.

وتابع: “أصيب خلال الحريق 8 مواطنين و3 من كادر الدفاع المدني، والذين نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، لتقتصر الخسائر على الأضرار المادية”.

وأكد أنه “على الرغم من أن سبب الحريق مجهول، إلا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتقدير حجم الأضرار”.

فيما قالت مصادر أمنية ومحلية في العراق، إن الحريق “التهم أكثر من 250 محلاً تجارياً في السوق، وتجمهرت أكثر من 20 فرقة من الدفاع المدني لإطفائه تضم أكثر من 300 عنصر كما شاركت طائرات هليكوبتر بعملية الإطفاء”.