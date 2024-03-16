فيديو.. حريق يلتهم استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في القاهرة

أتى حريق ليل الجمعة/السبت على استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في القاهرة، وهو أحد أعرق ستوديوهات السينما في مصر والعالم العربي اذ تم تأسيسه قبل 80 عاما.

والتهمت النيران التي اندلعت في ستوديو الأهرام، الواقع بمنطقة الجيزة غربي القاهرة، كل محتوياته وامتدت إلى 3 مبانٍ مجاورة أمكَن إخلاؤها قبل أن يصل إليها الحريق.

وكان سكان هذه المباني لايزالون يفترشون الأرض في الشوارع المجاورة فجر السبت، على ما لاحظت وكالة فرانس برس.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما سُجّلت حالات اختناق بسيطة نتيجة الدخان، تم إسعافها في موقع الحادث.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحريق نشب بعد 24 ساعة من انتهاء تصوير أحد مسلسلات رمضان في الاستوديو.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه بعد أكثر من 6 ساعات، وفق المصادر نفسها.

وقال يوسف محمد، وهو أحد سكان المنطقة وشاهد الحريق، لوكالة فرانس برس إن ألسنة اللهب “امتدت إلى البنايات المجاورة للاستوديو قبل أن تصل سيارات الإطفاء”.

وأضاف “لا أحد يعرف ماذا حدث والبعض يقول إن تماسا كهربائيا هو السبب في الحريق ولكن هذا غير مؤكد”.

وتأسس ستوديو الأهرام عام 1944 وبني على مساحة 27 ألف متر مربع وكان يضم 3 بلاتوهات وقاعة عرض وقاعة مونتاج. وصُوِّر فيه الكثير من الأفلام والمسلسلات المصرية.

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🔴 اندلع حريق كبير في استوديو الأهرام في الجيزة جنوب القاهرة. pic.twitter.com/NdtSVwh6zH — الصين بالعربية (@mog_china) March 16, 2024