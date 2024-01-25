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فيديو.. حريق يلتهم مستشفى "غاندي" في إيران

منذ 48 دقيقة
علم ايران

علم ايران

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أظهرت مقاطع فيديو وصور اندلاع حريق في مستشفى “غاندي”، اليوم الخميس، في العاصمة الإيرانية طهران، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

 

وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران جلال ملكي، إنّ “مستشفى غاندي الواقع في طهران تعرض قبل دقائق لحريق هائل، وتمّ إرسال قوات الإطفاء إلى المكان”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بـ”استمرار الحريق في مستشفى “غاندي” شمالي العاصمة طهران، من دون أن يستطيع رجال الأطفال السيطرة على الحريق، الذي أتى على أحد المباني الكبيرة للمستشفى بشكل كامل”.

وقد تبلغ مساحة مجمع مستشفى غاندي أكثر من 32،000 متر مربع موزعة على 22 طابق للتشخيص والعلاج والإقامة و 11 طابق للعيادات المتخصصة التي تم تصميمها وفقاً للمعايير الدولية للفنادق والمستشفيات. وتأسس مستشفى الفندق من قبل مجموعة من المتخصصين في عام 2009 بهدف أن يكون مركزاً رائداً في مجال السياحة الطبية والصحية في إيران.

ويحتوي المستشفى على 100 سرير للمرضى المقيمين، و 40 سرير للعناية المشددة، و 17 غرفة عمليات و 100 جناح سكني لاستيعاب المرضى ومرافقيهم وعائلاتهم. ويضم برج غاندي الصحي، بالإضافة إلى مستشفى الفندق خدمات تكميلية أخرى مثل المطاعم والمقاهي ومحلات البقالة ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية ومنتجات يدوية و الية والهواتف والإنترنت، ومرافق للزائرين مواقف السيارات الحصرية، والخدمات المصرفية، ومواصلات بين الضواحي و المدن وغيرها من الخدمات الرياضية و الترفيهية الأخرى.

    المصدر :
  • وكالات

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