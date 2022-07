فيديو.. حريق يلتهم مستودعا للمواد الكيميائية بولاية نيوجيرسي الأمريكية

اندلع حريق كبير في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة باسايك بولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة.

وأفادت شبكة “سي بي إس نيويورك”، بأن المبنى المكون من ثلاثة طوابق اشتعلت فيه النيران حوالي الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (1.30 فجر السبت بتوقيت غرينيتش).

وقررت السلطات عدم إجلاء السكان لكن رئيس بلدية المدينة حث جميع القاطنين في المناطق المحيطة بالمستودع المنكوب، على إغلاق النوافذ في منازلهم.

ولا توجد معلومات عن إصابات أو سقوط ضحايا حتى الآن.

WATCH: Massive 7-alarm fire at chemical plant in Passaic, New Jersey; nearby residents being evacuated pic.twitter.com/3fsd3pu9BB

— BNO News (@BNONews) January 15, 2022