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فيديو.. حريق يلتهم مستودعا للمواد الكيميائية بولاية نيوجيرسي الأمريكية

15 - يناير - 2022
حريق- أرشيفية

حريق- أرشيفية

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اندلع حريق كبير في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة باسايك بولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة.

وأفادت شبكة “سي بي إس نيويورك”، بأن المبنى المكون من ثلاثة طوابق اشتعلت فيه النيران حوالي الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي (1.30 فجر السبت بتوقيت غرينيتش).

وقررت السلطات عدم إجلاء السكان لكن رئيس بلدية المدينة حث جميع القاطنين في المناطق المحيطة بالمستودع المنكوب، على إغلاق النوافذ في منازلهم.

ولا توجد معلومات عن إصابات أو سقوط ضحايا حتى الآن.

 

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