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فيديو خطير.. الجيش الأوكراني يقصف سفينة روسية ضخمة بطائرة الـ”بيرقدار”

منذ 12 دقيقة
طائرة "بيرقدار"

طائرة "بيرقدار"

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نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر حسابها الرسمي على تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الجيش الأوكراني، سفينة روسية ضخمة من طراز “سيرنا” في جزيرة الأفعى وسط البحر الأسود بواسطة طائرة مسيرة من طراز “بيرقدار”.

وفي تغريدة لها على تويتر، قالت الوزارة الأوكرانية التي تعطي تحديثات يومية على سير المعارك الميدانية ضد الجيش الروسي، في مختلف الجبهات، إن صواريخ طائرة “بيرقدار” دمرت سفينة روسية أخرى.

وجاء في التغريدة “يتعلق الأمر هذه المرة بسفينة من “مشروع سيرنا” .

وتأتي هذه العملية عشية العرض التقليدي لأسطول البحر الأسود الروسي المقرر في 9 مايو من هذا العام.

وسفينة سيرنا أو “بروجيكت 11770″ بحسب التسمية التقنية الروسية، هي فئة من سفن الإنزال قامت ببنائها شركة Vostochnaya Verf التي صنعت نحو 12 سفينة من نفس الصنف بين عامي 1994 و 2014.

ودمرت القوات الأوكرانية السفينة الروسية في ما يعرف بـ”جزيرة الأفعى” في البحر الأسود، بالقرب من دلتا الدانوب.

ولهذه الجزيرة دور مهم في تحديد المياه الإقليمية الأوكرانية، وهي الآن منطقة حاسمة من المناطق التي تنطلق منها دفاعات البحرية الأوكرانية.

يذكر أنه في منتصف إبريل الماضي، أصيب الطراد الروسي “موسكفا” خلال المعارك المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وتضاربت الأنباء بشأن طريقة غرق السفينة الروسية، حيث أن موسكو زعمت أن الغرق كان بسبب اندلاع حريق بينما أكد الجيش الأوكراني أن قواته هي من استهدفته.

وتعد سفينة اليوم ثاني أكبر آلية في العتاد الروسي يخسرها جيش الكرملين في أوكرانيا.

    المصدر :
  • الحرة

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