فيديو خطير.. "قنابل عنقودية" بحوزة أوكرانيا في تحول حربي غير مسبوق

قرار مفاجئ وغير مسبوق تتخذه واشنطن للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يقضي بتزويد الجيش الأوكراني بذخائر وقنابل عنقودية، وهو قرار عكفت الإدارة الأمريكية على دراسته لشهور قبل اتخاذه، بسبب تأثيراته المصيرية على مجريات الصراع، فهي تعتبر من أكثر الأسلحة فتكاً وتدميراً في العالم وتأتي في الترتيب الثاني بعد القدرات النووية، وتختلف خصائصها التدميرية والتفجيرية بشكل جذري عن القنابل والصواريخ العادية من جميع النواحي.

والذخائر والقنابل العنقودية على اختلاف أحجامها وأنواعها التي تصل إلى بضعة أمتار، تحمل عدداً كبيراً من الرؤوس المتفجرة، ومصممة لتنفجر في الجو وتتفتت إلى قطع تنتشر على مساحات واسعة لإحداث أكبر تدمير ممكن عند وصولها إلى الأرض، وهذا يسمح لها بضرب عدد كبير من الأهداف في آن واحد، وهي قابلة لضرب الأهداف العسكرية أو المدنية، ما يجعلها تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالهياكل والبنية التحتية، إلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، إذ من شبه المستحيل النجاة منها، خصوصاً وأنها لا تنفجر بالكامل أحياناً، ما يجعلها خطراً داهماً يبعث على الموت حتى بعد انتهاء الحرب.