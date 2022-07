فيديو خطير.. هكذا تصطاد مسيرات الجيش الأوكراني مدرعات الروس!

كشف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، وزير التحول الرقمي، ميخائيلو فيدوروف، في بداية شهر تموز /يوليو الحالي، عن إنشاء بلاده لأول جيش مسيرات (درون) في العالم.

وقال فيدوروف بمنشور على تويتر، إن هذا الإعلان تم بالاشتراك مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف أن “الهدف الأولي هو شراء 200 طائرة مسيرة تنقذ الأرواح وتساعد على القتال”.

ودعا المسؤول الأوكراني إلى التبرع بالمال لشراء الطائرات، أو لمن لديهم طائرات مسيرة إلى إرسالها للجيش.

Jointly with @GeneralStaffUA: we are assembling the world's first Army of Drones. Initial goal is to purchase 200 drones that will save lives and help to fight back. Your input: one-click donation via @U24_gov_ua platform. Or to send your own drone. More: https://t.co/R8ETAZ2pIZ pic.twitter.com/C5Z6ZeSIsw

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 1, 2022