فيديو خطير.. هكذا تصطاد مسيرات الجيش الأوكراني مدرعات الروس!

كشف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، وزير التحول الرقمي، ميخائيلو فيدوروف، في بداية شهر تموز /يوليو الحالي، عن إنشاء بلاده لأول جيش مسيرات (درون) في العالم.

وقال فيدوروف بمنشور على تويتر، إن هذا الإعلان تم بالاشتراك مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف أن “الهدف الأولي هو شراء 200 طائرة مسيرة تنقذ الأرواح وتساعد على القتال”.

ودعا المسؤول الأوكراني إلى التبرع بالمال لشراء الطائرات، أو لمن لديهم طائرات مسيرة إلى إرسالها للجيش.

Jointly with @GeneralStaffUA: we are assembling the world's first Army of Drones. Initial goal is to purchase 200 drones that will save lives and help to fight back. Your input: one-click donation via @U24_gov_ua platform. Or to send your own drone. More: https://t.co/R8ETAZ2pIZ pic.twitter.com/C5Z6ZeSIsw — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 1, 2022

ويبدو ان الجنود الأوكران بدأوا بابتكار تقنيات جديدة لمواجهة تقد الجيش الروسي، بالاعتمدا على جيش الدرون الأوكراني، حيث أظهر فيديو جديد كيفية تفخيخ الجيش الأوكراني للمسيرات الهجومية، عبر تعليق قذائف عليها في إطار تجهيزها قبل إرسالها للهدف.

ونشرت قناة “نكستا” الفيديو على صفحتها بموقع تويتر، الأحد، وهو يظهر قيام جندي أوكراني بتعليق القذيفة على الطائرة المسيرة.

وقالت نكستا تعليقا على الفيديو: “يقوم الجيش الأوكراني بتعليق قذيفة من عيار 82 ملم، وزنها حوالي 3-4 كيلوغرامات، بطائرة كوادكوبتر (ذات 4 مراوح) تجارية”.

وأضافت أنه: “ينتج عن انفجار هذه الذخيرة (القذيفة) حوالي 400-600 شظية، وهو ما يضمن هزيمة الجنود داخل دائرة نصف قطرها أكثر من 60 مترا”.

ومن جانب آخر،

ويذكر أن أوكرانيا حصلت على طائرات مسيرة من عدة دول، ومنها طائرات كاميكازي أميركية وبيرقدار التركية.

وتقول صحيفة “دايلي بيست” إن طائرات كاميكازي بدون طيار بعيدة المدى تشكل تهديدا جديدا لروسيا. ويمكن لهذه الطائرات المسيرة أن تقطع مئات الأميال، وهي صغيرة بما يكفي للتهرب من الدفاع الجوي الروسي، المصمم للكشف عن الطائرات المقاتلة والصواريخ والاشتباك معها.

وأكبر مصدر قلق لروسيا هو أن أوكرانيا قادرة على صنع مثل هذه الطائرات بثمن بخس وبسهولة. ويمكن شراء هياكل الطائرات والمحركات وأنظمة التوجيه التجارية وتجميعها دون الكثير من الخبرة التقنية.

ويمكن أن تلحق أضرارا بملايين الدولارات إذا اصطدمت بخزان وقود أو أشعلت النار في سفينة بحرية راسية على سبيل المثال.

واعتمادا على التكلفة النهائية للطائرة، يمكن أن تكون أرخص من الصواريخ التي ستستخدمها روسيا لإسقاطها.

In the video, a Ukrainian military attaches an 82mm mine, which weighs about 3-4 kg, to a commercial quadcopter. The rupture of this ammunition gives about 400-600 fragments, and also ensures the defeat of manpower within a radius of more than 60 meters. pic.twitter.com/oGr5slCn1d — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022

مشاهد ترصد لحظة تدمير مدرعة تابعة للقوات الروسية، قال الجيش الأوكراني إنه فجرها بإلقاء مقذوف عليها بواسطة طائرة من دون طيار#أوكرانيا#روسيا#الحدث pic.twitter.com/5zjtHX4Crg — ا لـحـدث (@AlHadath) July 9, 2022