فيديو.. دبابة روسية "هاربة" تسقط جنودها وتصطدم بشجرة

سخرت وزارة الدفاع الأوكرانية، مما وصفتها بمحاولة الفرار السريعة من جانب قوات روسية، في الوقت الذي قالت فيه إنها استعادت مناطق يتجاوز مجموع مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربّع هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يتركّز في شمال شرق البلاد.

ونشرت الوزارة فيديو على حسابها الرسمي على تويتر، لدبابة روسية تفر بسرعة من منطقة قتال، ويسقط منها جنود خلال الهروب، وفي النهاية تصطدم بشجرة خلال انعطافها للاتجاه يسارا.

وقالت الوزارة ساخرة: “من الطبيعي أنه عند هجوم الجيش الأوكراني، عليك الفرار بسرعة، لكن أن تهرب بهذه الطريقة، وتفقد نفسك في الطريق، وفي النهاية توقفك شجرة موالية لأوكرانيا؟!، فياله من عرض! تشارلي شابلن سيصفق لك!”.

It is natural that when the #UAarmy attacks, you have to flee (quickly).

But to run away like that, to lose yourself on the way, and eventually be stopped by a pro-Ukrainian tree?!

What a show! Charlie Chaplin would applaud you! pic.twitter.com/2wPabFubmH — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022

وأفاد الجنرال الأوكراني فاليري زالوجني في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، أنه ” خلال سبتمبر، عاد أكثر من 3000 كيلومتر مربع إلى السيطرة الأوكرانية. وفي محيط خاركيف، بدأنا التقدّم ليس في الجنوب والشرق فحسب، بل أيضا باتّجاه الشمال. نحن على بعد 50 كلم من الحدود (مع روسيا)”.

وأكدت أوكرانيا الأحد أن قواتها تتحرّك لاستعادة السيطرة على بلدات وقرى في محيط مدينة إيزيوم الإستراتيجية.

.@ZelenskyyUa

Service members of the 14th Mechanized Brigade of #UAarmy liberated the village of Chkalovske, Kharkiv region. pic.twitter.com/rNTqP6n1T3 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2022

وأفاد الجيش الأوكراني في تعميم بشأن الوضع الميداني الأحد الذي يصادف مرور 200 يوم على بدء الغزو الروسي، أن “قواتنا دخلت كوبيانسك. تحرير المستوطنات جار في منطقتي كوبيانسك وإيزيوم التابعتين لمنطقة خاركيف”.