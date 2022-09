فيديو.. دبابة روسية "هاربة" تسقط جنودها وتصطدم بشجرة

سخرت وزارة الدفاع الأوكرانية، مما وصفتها بمحاولة الفرار السريعة من جانب قوات روسية، في الوقت الذي قالت فيه إنها استعادت مناطق يتجاوز مجموع مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربّع هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يتركّز في شمال شرق البلاد.

ونشرت الوزارة فيديو على حسابها الرسمي على تويتر، لدبابة روسية تفر بسرعة من منطقة قتال، ويسقط منها جنود خلال الهروب، وفي النهاية تصطدم بشجرة خلال انعطافها للاتجاه يسارا.

وقالت الوزارة ساخرة: “من الطبيعي أنه عند هجوم الجيش الأوكراني، عليك الفرار بسرعة، لكن أن تهرب بهذه الطريقة، وتفقد نفسك في الطريق، وفي النهاية توقفك شجرة موالية لأوكرانيا؟!، فياله من عرض! تشارلي شابلن سيصفق لك!”.

It is natural that when the #UAarmy attacks, you have to flee (quickly).

But to run away like that, to lose yourself on the way, and eventually be stopped by a pro-Ukrainian tree?!

What a show! Charlie Chaplin would applaud you! pic.twitter.com/2wPabFubmH

