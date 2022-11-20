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فيديو.. دونالد ترامب يعلق على قرار عودته لـ"تويتر"

منذ 10 دقائق
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

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بعد ازمة الاحتجاجات واجتباح انصار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، عمدت منصة تويتر على حظر حساب ترامب منذ ذلك الوقت.

وقبل ساعات فقط من إعادة المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك، حساب الرئيس السابق دونالد ترمب وتفعيله، أكد الأخير أنه لا يرى أي سبب للعودة إلى المنصة.

ورد في كلمة عبر الفيديو خلال الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري في لاس فيغاس، على موضوع الاستفتاء الذي أعاده إلى تويتر، وأكد أنه سعيد لأن ماسك اشترى تويتر، مشيراً إلى أنه لطالما كان معجباً به وبشخصيته، لافتاً إلى أن علاقة جيدة تربطه به، خصوصاً خلال فترته الرئاسية.

في المقابل، أشاد ترمب بمنصته الجديدة “تروث سوشيال”، وقال إنها منصة أفضل بكثير من تويتر، وتأخذ بعين الاعتبار جميع الأصوات، وتحديداً الأصوات الذكية والخلاقة.

فيما أكد أنه لا يرى أي فائدة أو سبب لعودته إلى تويتر، مشيراً إلى أن المنصة لديها العديد من المشكلات والحسابات الوهمية والمزيفة.

يذكر أن استفتاء شارك فيه أكثر من 15 مليون مستخدم على تويتر، أعلن فيه ماسك، فجر الأحد 20\11\2022، أنّه قرر تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على هذه الشبكة الاجتماعية.

وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الرئيس السابق بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8%، مقابل رفض 48.2%.

    المصدر :
  • وكالات

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