فيديو رائع.. الثلوج تغطي دولة خليجية لأول مرة في تاريخها

شهدت دولة الكويت حدثاً مناخياً لأول مرة تاريخها، عمَّ أرجاء البلاد، ووثقه المواطنون والمقيمون بأجواء من البهجة والسعادة والاستغراب لما رأوه صباح (الثلاثاء 27-12-2022).

وحولت مشاهد سقوط “البردي” في الدولة الخليجية إلى تراكم لكميات كبيرة من الثلوج وغطت بعض الشوارع والمركبات في مناطق متفرقة من البلاد.

ووثق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مناظر اكتساء شوارع الكويت باللون الأبيض، تزامناً مع هطول أمطار متفاوتة، تخللها سقوط البردي بكميات كبيرة جنوبا، فيما هطلت أمطار متوسطة الشدة إلى خفيفة على أغلب الأنحاء.

وكشفت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن أعلى منسوب أمطار شهدته منطقة الأحمدي، بمعدل 52 ملم، فيما تفاوتت كمية المياه المتساقطة بالمناطق الأخرى.

واستمر تساقط حبات البردي، وانتشرت الدوريات الأمنية والمرورية في الشوارع والطرقات، ورفعت الجهات المعنية أقصى درجات الاستنفار تحسبًا لأي طارئ بسبب التقلبات الجوية.

كما أطلقت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني تحذيرًا جويًا جديداً لمدة 10 ساعات، بدءاً من عصر الثلاثاء.

وقالت الإدارة إن هذا التحذير يأتي بسبب تأثر البلاد بأمطار رعدية متفرقة متوسطة الشدة قد تكون غزيرة على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من ٥٠ كم/ساعة.

وذكرت أن الأحوال الجوية تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في بعض المناطق، فيما يصل ارتفاع الأمواج البحرية ﻷكثر من سبعة أقدام.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء إغلاق عدد من الطرق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن الطرق التي تم إغلاقها حتى الآن هي طريق الفحيحيل باتجاه منطقة أم الهيمان وطريق الفحيحيل الساحلي باتجاه مجمع الكوت وميناء الشعيبة المخازن..