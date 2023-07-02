الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية

منذ 4 ساعات
رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا

رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا

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فاجأ رجل الأعمال الأمريكي البارز، دانيال بينيا الحاضرين في إحدى الندوات بحديثه حول المستقبل الاقتصادي للمكلة العربية السعودية وحركة الاستثمارات والمشاريع فيها.

ناشطون على على وسائل التواصل أعادوا نشر مقطع فيديو لدانيال بينيا والملقب بـ”رجل الترليون دولار” يقول فيه:

“إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية ولا تعد أبدا إلى وطنك ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت، مليون ملياردير سيصنعون هناك (في السعودية)..”

من جهته علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري على هذه التصريحات التي لم يتضح تاريخ الإدلاء بها، واصفا إياها بـ”نصيحة المليار دولار”.

ووفقا لموقع بينيا الرسمي فإن الأخير “هو مؤسس Quantum Leap Advantage (QLA)، الطريقة الثورية للنجاح الفائق مع أكثر من 29 عامًا من السجل الحافل الذي أنتج ما يزيد عن تريليون دولار من الأسهم / القيمة مع متدربينه والمخلصين له منذ عام 1993! مما جعله يعرف باسم رجل التريليون دولار”.

وذكر موقعه أنه وفي السنوات الأخيرة منذ تقاعده “ألقى بينيا كلمات رئيسية وورش عمل تفاعلية وندوات ومؤتمرات على جانبي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ حول بناء الأعمال بشكل كبير.

    المصدر :
  • CNN عربي

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