فيديو.. رصاصة في القلب تنهي حياة عضو مجلس خبراء القيادة في إيران

اغتيل عباس علي سليماني الممثل السابق للمرشد الإيراني علي خامنئي في إقليم سستان وبلوخستان، على يد رجل مسلح أصابه برصاصة في القلب في إقليم مازاندران بشمال البلاد.

وأكدت وكالة أنباء فارس أن سليماني توفي في المستشفى الذي نقل له بعد تعرضه لإطلاق نار في بنك في مدينة بابلسر بشمال البلاد، مضيفة أنه جرى اعتقال من يشتبه في أنه منفذ العملية.

ونقلت وكالة “مهر” للأنباء عن أحد شهود العيان قوله إن آية الله سليماني كان جالسا في البنك، فإذا بالمهاجم أخذ مسدس حارس البنك وفتح النار عليه، ما أدى إلى مقتل سليماني وإصابة 3 آخرين.

وكان آية الله عباس علي سليماني واحدًا من 88 عضوًا في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد.

شغل سليماني منصب ممثل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإمام صلاة الجمعة في كاشان وهي مدينة في وسط إيران بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان وهي منطقة في الجنوب الشرقي تضم مسلمين سنة.

ومجلس الخبراء الذي كان عضوًا فيه هو هيئة مؤلفة من 88 دينيًا يتم انتخابهم لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر من مجموعة من المرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.

والمجلس مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، ويحق له دستوريًا عزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريًا.