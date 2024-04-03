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مشاهد جديدة تُظهر قوة زلزال اليابان الذي ضرب مقاطعة "أوكيناوا"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2024 7:28 صباحًا
المنازل المتضررة في بلدة ميساكي في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا في 7 يناير 2024، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة منطقة نوتو في يوم رأس السنة الجديدة.

المنازل المتضررة في بلدة ميساكي في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا في 7 يناير 2024، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة منطقة نوتو في يوم رأس السنة الجديدة.

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، إن زلزالا قوته المبدئية 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.

وأضافت أن تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) صدر في المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية.

    المصدر :
  • رويترز

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