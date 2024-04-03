مشاهد جديدة تُظهر قوة زلزال اليابان الذي ضرب مقاطعة "أوكيناوا"

المنازل المتضررة في بلدة ميساكي في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا في 7 يناير 2024، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة منطقة نوتو في يوم رأس السنة الجديدة.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، إن زلزالا قوته المبدئية 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.

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مخاوف من تسونامي مصاحب ل الزلزال في اليابان وتم إصدار إنذار بحدوث تسونامي في جنوب اليابان. pic.twitter.com/73uwGckezN — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 3, 2024

وأضافت أن تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) صدر في المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية.

مشاهد جديدة متداولة لزلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب قبالة جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي. pic.twitter.com/IllZrn30xB — بْـلـْقِـيـِسْ★ (@Balqee1s) April 3, 2024

اليابان .. تم رصد إنخفاض سريع في مياه البحر مما ينذر بقدوم تسونامي في غضون 30 دقيقة

pic.twitter.com/4xAyWg8wMQ — ᗩdиaи  (@iAdnan4K) April 3, 2024