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فيديو.. سفارات أجنبية تتضامن مع روسيا في حدادها الوطني

منذ ساعة واحدة
تنكيس العلم الأمريكي في روسيا

تنكيس العلم الأمريكي في روسيا

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نكست سفارات العديد من دول العالم في موسكو أعلامها حدادا على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو تزامنا مع إعلان اليوم الأحد 24 آذار /مارس الجاري، يوم حداد وطني في عموم روسيا.

ونكست سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وألمانيا والسويد وهنغاريا وبلغاريا أعلام دولها إلى منتصف السارية في إشارة إلى التضامن مع الشعب الروسي في يوم الحداد الوطني على الضحايا.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في “تلغرام”: “اليوم، نكست السفارة الأمريكية في موسكو علمها إلى منتصف السارية تضامنا مع الشعب الروسي الذي حزن على الخسائر في الأرواح نتيجة الهجوم الإرهابي (كروكوس) المروع الذي وقع في 22 مارس”.

ونشرت السفارة صورة للعلم منكسا.

بدرورها، قالت سفارة هولندا بموسكو في بيان: “في يوم الحداد الوطني في روسيا، تم تنكيس العلم فوق السفارة الهولندية”، وأظهرت الصور المنشورة على قناتها في “تلغرام” أن علمي هولندا والاتحاد الأوروبي قد تم تنكيسهما.

وأظهرت الصور والفيديوهات من مناطق العاصمة موسكو تنكيس العديد من السفارات الغربية والأجنبية لأعلامها اليوم الأحد 24 مارس.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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