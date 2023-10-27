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فيديو.. سقوط صاروخ بمدينة طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص

منذ 18 ساعة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 3:55 صباحًا
مدينة طابا المصرية

مدينة طابا المصرية

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قال شاهد لرويترز إن دوي انفجار سُمع وشوهد دخان كثيف وغبار يتصاعدان في وقت مبكر من صباح (الجمعة 27-10-2023) في مدينة طابا المصرية على البحر الأحمر بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر.

وتابع “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا”.

من جانبها، بثت قناة “القاهرة” الإخبارية المصرية صورا لانفجار في طابا قرب الحدود مع إسرائيل، بينما قالت وسائل إعلام مصرية إن صاروخا سقط في طابا أدى لإصابة 5 أشخاص وحدوث تلف بعقار سكني، دون أن تقدم تفاصيل لكنها نقلت عن “مصادر مطلعة” أن سقوط الصاروخ جاء “في إطار التصعيد الجاري في غزة”.

وذكرت القناة نقلا عن مصادر أن الانفجار له صلة بالقتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وطابا مدينة بها منتجعات على البحر الأحمر تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح. وتقع قبالة مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على بعد أكثر من 350 كيلومترا من غزة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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