فيديو.. سلطات الاحتلال تخلي "متحف إسرائيل" بعد اندلاع حريق كبير في وادي الصليب

أخلت سلطات الاحتلال “متحف إسرائيل” بعد نشوب حريق كبير بجواره.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن “حريقاً كبيراً” نشب في منطقة وادي الصليب غربي القدس، بالقرب من متحف إسرائيل الذي أخلته السلطات وبدأت عمليات الإطفاء والإنقاذ.

وقالت القناة 12 العبرية إن 14 فريق إطفاء بدأوا عملياتهم لإخماد الحرائق ومنع انتشارها.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الحريق نشب في منطقة مفتوحة، وفي منطقة قريبة أيضاً من الكنيست.

ولم يصدر حتى الآن تصريحات رسمية حول سبب نشوب الحريق، إلا أن إسرائيل تشهد هذه الأيام ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، قد يكون السبب في اندلاعه.