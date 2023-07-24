فيديو.. سيارة تدهس محتجين على التعديلات القضائية في إسرائيل

تعرض عدد من المحتجين في إسرائيل لإصابات متفاوتة جراء تعرضهم لحادث دهس بسيارة اقتحمت تجمعاتهم على خلفية إقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ووقع الحادث على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل، ورصدته مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت وسئل إعلام إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بإلقاء القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس، بعد أن تمكنت من إيقاف السيارة.

#BREAKING: Footage shows a car plowing into protesters against #Israel's new judicial overhaul legislation in Tel Aviv. Several people have been injured.pic.twitter.com/Oo1oxjWABP — Hexdline (@HexdlineNews) July 24, 2023

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر الاثنين، مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك بعد انهيار المساعي التي بذلت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بإسرائيل منذ أشهر.

جاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت “تفتقر للمعقولية” بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف “يا للعار!”.

وبدأت الاحتجاجات على التعديلات في وقت مبكر من اليوم بعدما اقتادت الشرطة بعيدا محتجين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.

وبحلول المساء، خرج المحتجون إلى شوارع المدن في أنحاء البلاد.

وتمثل الخطوة جزءا من خطة أعلنتها الحكومة في يناير كانون الثاني، بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق الحلفاء في الخارج حول سلامة الديمقراطية في إسرائيل.

لكن الوضع سيشهد على الأرجح المزيد من الاضطرابات. فبعد دقائق من التصويت قالت جماعة مراقبة سياسية وزعيم المعارضة من الوسط إنهما سيطعنان على القانون في المحكمة العليا.

وتسببت الأزمة في انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي وانتقلت إلى الجيش، إذ قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يمتثلوا لتأدية الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.

ولم يعبأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بتلك التهديدات. ويعد ليفين مهندس حزمة التعديلات التي وصفها نتنياهو بأنها ضرورية لتحقيق المزيد من التوازن بين أفرع الحكم.

وقال في كلمة “اتخذنا خطوة أولى في العملية التاريخية المهمة لإصلاح النظام القضائي واستعادة الصلاحيات التي أُخذت من الحكومة والكنيست (البرلمان)”.

وبعد إقرار مشروع القانون، حث البيت الأبيض زعماء إسرائيل على العمل نحو التوصل إلى توافق في الآراء عبر حوار سياسي.

وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض “من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأقل أغلبية ممكنة”.