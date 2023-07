فيديو.. سيارة تدهس محتجين على التعديلات القضائية في إسرائيل

تعرض عدد من المحتجين في إسرائيل لإصابات متفاوتة جراء تعرضهم لحادث دهس بسيارة اقتحمت تجمعاتهم على خلفية إقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ووقع الحادث على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل، ورصدته مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت وسئل إعلام إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بإلقاء القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس، بعد أن تمكنت من إيقاف السيارة.

#BREAKING: Footage shows a car plowing into protesters against #Israel's new judicial overhaul legislation in Tel Aviv. Several people have been injured.pic.twitter.com/Oo1oxjWABP

