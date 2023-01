فيديو.. سيدة البرازيل الأولى ترفض مصافحة ممثل إيران وتتجاهله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يوثق تجاهل سيدة البرازيل الأولى لممثل إيران، وتعمدها عدم مصافحته، وذلك خلال تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

فقد أظهر الفيديو سيدة البرازيل الأولى روزانجيلا دا سيلفا، الشهيرة بـ”جانجا”، وهي تبتعد إلى الوراء حتى لا تصافح ممثل إيران، في تجاهل واضح، وبعد أن يغادر المنصة تعود بهدوء إلى يمين زوجها الرئيس لولا دا سيلفا لمصافحة باقي المهنئين.

brazil's new 1st lady discretely refused to shake hands with iran's representatives during president lula's inauguration (she's a sociologist and been championing numerous important causes since the beginning of the electoral process)

gosh i love her https://t.co/ERXNRhLai5

— coraline (@coralincarolin) January 1, 2023