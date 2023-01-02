فيديو.. سيدة البرازيل الأولى ترفض مصافحة ممثل إيران وتتجاهله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يوثق تجاهل سيدة البرازيل الأولى لممثل إيران، وتعمدها عدم مصافحته، وذلك خلال تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

فقد أظهر الفيديو سيدة البرازيل الأولى روزانجيلا دا سيلفا، الشهيرة بـ”جانجا”، وهي تبتعد إلى الوراء حتى لا تصافح ممثل إيران، في تجاهل واضح، وبعد أن يغادر المنصة تعود بهدوء إلى يمين زوجها الرئيس لولا دا سيلفا لمصافحة باقي المهنئين.

brazil's new 1st lady discretely refused to shake hands with iran's representatives during president lula's inauguration (she's a sociologist and been championing numerous important causes since the beginning of the electoral process) gosh i love her https://t.co/ERXNRhLai5 — coraline (@coralincarolin) January 1, 2023

وتم تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، الأحد، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس في العاصمة برازيليا وسط “مد أحمر” من أنصاره.

ونصب لولا دا سيلفا (77 عاما) خلال حفل في الكونغرس أدى خلاله اليمين الدستورية، بعد 12 عامًا من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين (2003-2010).

وتمثل عودته إلى قصر بلانالتو خطوة استثنائية، خصوصا أنه كان قابعا في السجن قبل أربع سنوات فقط لاتهامه بالفساد.

وألقى لولا خطابا شديد اللهجة بعد تنصيبه، تعهد فيه “إعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي”، مشيرا إلى سجل “كارثي” لسلفه جايير بولسونارو.

وكان آلاف من الأنصار يرتدون لون حزب العمال حيوا الرئيس الجديد أثناء توجهه إلى الكونغرس في سيارة رولز رويس تقليدية مكشوفة مع ألكمين وزوجتيهما، رغم المخاوف المتعلقة بالأمن.

وغاب عن احتفالات التنصيب التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة بينما لا يزال ناشطون من اليمين المتطرف يرفضون الاعتراف بفوز لولا، الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو الذي غادر البرازيل قبل يومين من نهاية ولايته.