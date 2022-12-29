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فيديو شُوهِد أكثر من مليون مرة.. قرية كندية تتحول لمكعبات من الثلج!

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2022 4:39 مساءً
عاصفة ثلجية قوية في كندا

عاصفة ثلجية قوية في كندا (رويترز)

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لا تزال العديد من المدن الكندية تعاني من تداعيات العاصفة الثلجية الباردة جداً التي تسببت بإغلاق المدارس وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.

ويعاني بعض سكان كندا من انقطاع الكهرباء بسبب العاصفة العاتية، بما في ذلك 19000 شخص في مقاطعة كيبك، وفقا لشركة كهرباء هيدرو كيبك الكندية.

وفي مقاطعة أونتاريو الكندية، لا يزال 10000 شخص يعانون انقطاع الكهرباء حتى الآن، وفقا لشركة الكهرباء هيدرو وان.

وقد تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدينة فروت آري في مقاطعة أونتاريو الكندية يظهر صفًا من المنازل على طول بحيرة إيري مغطاة بالكامل بالجليد في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت معظم أنحاء أونتاريو الأسبوع الماضي.

وتحولت البلدة الكندية إلى ما يشبه أفلام الخيال أو أفلام الكرتون الجميلة، حيث ظهرت المنازل بشكل مثير للدهشة وأقرب إلى “المكعبات الثلجية” بعد اكتسائها بطبقة من الثلوج السميكة.

ويظهر في الفيديو كيف تحولت الأبنية إلى كتل من الثلوج المتناسقة والمتراصفة التي تبدو أشبه بـ”مكعبات الثلج”، في مشهد مثير حاز على إعجاب الكثيرين من المتابعين  وقد نال عدداً من المشاهدات الكبيرة تجاوز 1.3 مليون مرة.

وعلى الرغم من المشهد البديع لمدينة فروت آري، إلا أن القاطنين في تلك المناطق يعانون حقاً من درجات الحرارة المنخفضة بسبب ما وصف بأنه أقوى عاصفة ثلجية ضربت كندا منذ عقود.

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