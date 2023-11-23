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فيديو صادم.. الشرطة الألمانية تعتدي على امرأة محجبة في تظاهرة مؤيدة لفلسطين

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2023 4:24 مساءً
الشرطة الألمانية تعتدي على امرأة محجبة في تظاهرة مؤيدة لفلسطين

الشرطة الألمانية تعتدي على امرأة محجبة في تظاهرة مؤيدة لفلسطين

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نظم عدد كبير من المحتجين في ألمانيا تظاهرة مؤيدة لغزة وفلسطين ومنددة بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

وخلال المظاهرة تدخل عناصر من الشرطة الألمانية لفض الاحتجاج بالقوة، مما أدى لوقوع إصابات بين عدد من المتظاهرين السلميين.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من عناصر الشرطة الألمانية، وهم يدفعون امرأة محجبة من المتظاهرين، إلى أن أقدم أحد عناصر الشرطة إلى الاعتداء على المرأة ودفعها بقوة إلى الأرض، لم تتمكن من الحراك بعدها، حتى تجمع حولها عدد من المناصرين.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد شنت حملة تفتيش ومداهمات صباح اليوم الخميس في بعض المدن الألمانية قالت إنها تستهدف عناصر من حركتَي المقاومة الإسلامية (حماس) وشبكة “صامدون للدفاع عن الأسرى” المؤيدة للفلسطينيين، المحظورتين في البلاد، والمتعاطفين معهما وفق بيان للوزارة.

وأفادت وزارة الداخلية الألمانية أن عمليات التفتيش شملت 15 موقعا معظمها في برلين، منذ انطلاق الحملة التي بدأت في الساعة السادسة من صباح اليوم، تنفيذا لأوامر صادرة عن محاكم في 4 مناطق بالبلاد.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إن وزارتها تواصل التحرك ضد من وصفتهم بـ”الإسلاميين المتطرفين”، وأوضحت أن حظر ألمانيا لحركتي حماس وصامدون، يمثل رسالة واضحة مفادها أنها لا تتسامح مع “دعم الإرهاب” وفق تعبيرها.

وأضافت “يجب ألا يشعر الإسلاميون والمعادون للسامية بالأمان في أي مكان”.

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