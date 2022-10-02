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فيديو صادم.. مصرع العشرات خلال تدافع بمباراة كرة قدم في إندونيسيا

منذ 17 دقيقة
مصرع العشرات خلال تدافع بمباراة كرة قدم في إندونيسيا

مصرع العشرات خلال تدافع بمباراة كرة قدم في إندونيسيا

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أعلن قائد الشرطة في جاوة الشرقية (السبت 1-10-2022) عن وفاة 127 شخصا وإصابة 180 خلال تدافع للجماهير أثناء مباراة لكرة القدم في إندونيسيا.

وأوضح قائد الشرطة نيكو أفينتا للصحفيين أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

وأعلنت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز لكرة القدم عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة التي وقعت خلال مباراة بين أريما وبيرسيبايا سورابايا في استاد كانجوروهان في مالانج.

وقال الاتحاد الإندونيسي للعبة إنه سيبدأ تحقيقا في الأحداث.

وفاز بيرسيبايا 3-2 في المباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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