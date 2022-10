فيديو.. صدمة فتاة أوكرانية فاجأها صاروخ روسي

فوجئت فتاة أوكرانية بصاروخ يسقط في شارع قريب منها أثناء تصوريها لمقطع فيديو بهافتها.

وأصيبت الفتاة بالهلع جراء الانفجار الذي أحدثه الصاروخ ودوى صداه بقوة على مقربة من الفتاة.

وكانت روسيا قصفت مدنا في أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم الاثنين مما أدى لمقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية فيما يبدو أنها ضربات انتقامية بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن انفجارا على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان هجوما إرهابيا.

وضربت الصواريخ كييف في أعنف هجمات على العاصمة منذ أن تخلت روسيا عن محاولة السيطرة عليها في الأسابيع الأولى من الحرب. كما أفادت تقارير بوقوع انفجارات في لفيف وترنوبل وجيتومير في غرب أوكرانيا ودنيبرو وكريمنشوك في وسط أوكرانيا وزابوريجيا في الجنوب وخاركيف في الشرق. كما سمع شاهد في منطقة بيلجورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية دوي انفجار في المنطقة الحدودية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع القول إنها أصابت “جميع الأهداف المحددة” في هجوم صاروخي مكثف على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة صباح اليوم الاثنين.

كما قال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء مما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وفي وقت سابق صباح الإثنين، قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 24 آخرون، إثر انفجارات هزت العاصمة كييف.

وقالت أوكرانيا إن الهجمات التي وقعت في ساعة الذروة تعمدت بوضوح إسقاط قتلى، متهمة روسيا بالإرهاب.

وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه في عدة مدن بأنحاء أوكرانيا جراء الضربات الصاروخية التي ينظر إليها على أنها انتقامية بعد استهداف أوكرانيا مطلع الأسبوع لجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.

وقالت وزارة الداخلية إن الضحايا وقعوا جراء قصف استهدف منطقة شيفتشينكيفسكي وسط كييف التي تضم البلدة القديمة ومكاتب حكومية.

WATCH: Ukrainian girl was filming in Kyiv when a Russian missile hit across the street pic.twitter.com/5V9sLEFNu9

— BNO News (@BNONews) October 10, 2022