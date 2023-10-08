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فيديو طريف.. مركبة عسكرية إسرائيلية تنادي "اللي عنده غسالة للبيع"!

منذ ساعة واحدة
مركبة عسكرية إسرائيلية تنادي "اللي عنده غسالة للبيع"

مركبة عسكرية إسرائيلية تنادي "اللي عنده غسالة للبيع"

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “طريف” لشاب فلسطيني يقود مركبة عسكرية إسرائيلية تم الاستيلاء عليها خلال معارك طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس أمس السبت.

ويظهر في الفيديو السيارة تسير في أحد الأحياء، والشاب ينادي عبر مكبر الصوت الخاص بالمركبة العسكرية: ” اللي عنده خردة للبيع، واللي عنده حديد وخردة للبيع.. أى حاجة قديمة للبيع”.

 

ميدانياً، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تمكن مقاتليها تنفيذ عملية ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق.

وجاء في البيان العسكري الذي حمل رقم “5” ضمن سلسلة بيانات عملية طوفان الأقصى:

“شاركت 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي في اللحظات الأولى من معركة طوفان الأقصى، وتمكنوا بفضل الله من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار، وكبدت العدو خسائر فادحةً في الأرواح، ولا زال عددٌ منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات”.

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