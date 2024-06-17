الأثنين 11 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. طلاب يغادرون حفل تخرج جامعة ستانفورد احتجاجاً على التعاون مع إسرائيل

منذ ساعتين
انسحاب طلاب من حفل تخرج جامعي - تعبيرية

انسحاب طلاب من حفل تخرج جامعي - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

غادر مئات الطلاب حفل تخرج جامعة ستانفورد الأميركية أمس الأحد احتجاجًا على استثمارات الجامعة في مؤسسات توفر الأسلحة للجيش الإسرائيلي، وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات مصورة الطلاب وهم يغادرون الحفل مع بداية كلمة رئيس الجامعة، حاملين الأعلام والكوفية الفلسطينية. وقدرت منصات إعلامية عدد الطلاب المشاركين في الاحتجاج بأكثر من 400 طالب.

وقد دعت مجموعة طلابية مقاطعة للحفل الطلاب إلى حفل تخرج بديل في اليوم ذاته يحضره الطلاب الذين حرمتهم الجامعة من حضور حفل التخرج لدورهم في الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها الجامعات الأميركية قبل أشهر رفضا للحرب على غزة

وقبل نحو أسبوعين، ألقي القبض على أكثر من 10 أشخاص في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بعد أن تحصن طلاب متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين داخل مكتب رئيس الجامعة، في أحدث اشتباك بين الطلاب الأميركيين والسلطات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحث الطلاب الجامعة على سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من بين مطالب أخرى.

وقالت الجامعة إنه سيتم تعليق دراسة الطلاب المعتقلين، وحرمان المتخرجين منهم.

وأزالت الجامعة أيضا مخيما مؤيدا للفلسطينيين كان قائما في الحرم الجامعي منذ أبريل/نيسان الماضي، كما أزالت عرضا مؤيدا لإسرائيل لتكريم القتلى الإسرائيليين في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعوى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

وكانت جامعات أميركية وأوروبية عديدة شهدت احتجاجات طلابية رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما حدى بالسلطات المحلية في العديد منها لفك مخيمات للمحتجين المؤيدين لفلسطين، واعتقال العشرات.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
الكرملين: تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلسي حول نشر أسلحة نووية تمثل "تصعيدا"
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
الاستخبارات الروسية: زيارة بوتين لكوريا الشمالية ستحقق نتائج إيجابية
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
الكرملين: هناك اتصالات حول تبادل محتمل للصحفي الأمريكي جيرشكوفيتش

الأكثر قراءة

ريشار قيومجيان
قيومجيان: نحن ضد العدو الاسرائيلي وضد الحرب العبثية التي فتحها "حزب الله"
لاعبو الرياضي بيروت
نادي الرياضي يحرز لقب دوري أبطال آسيا لكرة السلة
آموس هوكستين المبعوث الأمريكي للطاقة
مهمّة أميركية طارئة.. هذا هدفها