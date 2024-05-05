فيديو.. طلبة بجامعة أمريكية يتعاملون مع قناص إسرائيلي سابق بطريقتهم الخاصة!

تعامل طلاب جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، بطريقتهم الخاصة مع ناشط إسرائيلي كان جنديا وقناصاً بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أمس السبت، يظهر فيه طلاب الجامعة الأمريكية وهم يطردون “رودي روكمان” القناص الإسرائيلي الذي اقتحم مقر اعتصامهم المتواصل تضامنا مع فلسطين.

وحصار الطلاب المعتصمون القناص الإسرائيلي ورددوا هتافات “أنت من قتلة الفلسطينيين” منددين بأفعال الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي دفعه لمغادرة مكان الاعتصام يجر أذيال الحسرة.

وعلّق حساب “فلسطين أون لاين” على منصة “إكس” على مقطع الفيديو بقوله “قام الطلاب وأفراد المجتمع بطرد رودي روكمان، قناص القوات المسلحة الإسرائيلية الذي شارك في الاجتياح البري لمدينة خان يونس، من مخيم التضامن مع غزة في جامعة جورج واشنطن”.

Students and community members expelled Rudy Rochman, the lOF sniper who took part in the ground invasion into Khan Younis city, out of the Gaza Solidarity encampment at George Washington University. pic.twitter.com/mM1mlEn1ge — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 5, 2024

روكمان يوثق مشاركته في حرب غزة

وسبق أن كتب روكمان منشورا عبر حسابه على “فيسبوك” تحدث فيه عن مشاركته في الحرب الإسرائيلية على مدينة ومخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال روكمان في منشوره “على الرغم من أنني قد تم تسريحي من الجيش لأكثر من 10 سنوات، إلا أنه تم استدعائي مرة أخرى كجندي احتياطي وتم نشري في الخطوط الأمامية للدفاع عن وطننا وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح من قبل فريقي”.

وأضاف “وصلت وحدتنا حوالي الساعة 5 مساءً في (السابع من أكتوبر/تشرين الأول) إلى (مستوطنة) كفار عزة، وهي واحدة من أكثر المجتمعات تضررا في ذلك اليوم، وقاتلت حماس لمدة يومين متتاليين حتى تم إنقاذ المدنيين المتبقين وتطهير المنطقة أخيرا”.

وكانت صحف أميركية مشاهد لاستمرار اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية، ضمن مخيم طلابي داعم لفلسطين ومندد بالحرب الإسرائيلية على غزة.