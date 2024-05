فيديو.. طلبة بجامعة أمريكية يتعاملون مع قناص إسرائيلي سابق بطريقتهم الخاصة!

تعامل طلاب جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، بطريقتهم الخاصة مع ناشط إسرائيلي كان جنديا وقناصاً بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أمس السبت، يظهر فيه طلاب الجامعة الأمريكية وهم يطردون “رودي روكمان” القناص الإسرائيلي الذي اقتحم مقر اعتصامهم المتواصل تضامنا مع فلسطين.

وحصار الطلاب المعتصمون القناص الإسرائيلي ورددوا هتافات “أنت من قتلة الفلسطينيين” منددين بأفعال الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي دفعه لمغادرة مكان الاعتصام يجر أذيال الحسرة.

وعلّق حساب “فلسطين أون لاين” على منصة “إكس” على مقطع الفيديو بقوله “قام الطلاب وأفراد المجتمع بطرد رودي روكمان، قناص القوات المسلحة الإسرائيلية الذي شارك في الاجتياح البري لمدينة خان يونس، من مخيم التضامن مع غزة في جامعة جورج واشنطن”.

Students and community members expelled Rudy Rochman, the lOF sniper who took part in the ground invasion into Khan Younis city, out of the Gaza Solidarity encampment at George Washington University. pic.twitter.com/mM1mlEn1ge

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 5, 2024