فيديو.. ظهور نادر لجندي أمريكي محتجز داخل مستعمرة عقابية روسية

شوهد المواطن الأمريكي بول ويلان، جندي مشاة البحرية السابق المسجون في روسيا بتهم تجسس تقول الولايات المتحدة إنها ملفقة، في مقطع فيديو نادر بثته قناة إخبارية مدعومة من الكرملين أمس الاثنين.

جرى القبض على ويلان عام 2018 في روسيا، وأُدين في عام 2020 بتهم التجسس وحُكم عليه بالسجن 16 عاما في مستعمرة عقابية في موردوفيا وهي منطقة روسية معروفة بمستعمراتها العقابية منذ العهد السوفيتي. وقد نفى ويلان هذه الاتهامات.

وتصنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ويلان على أنه “محتجز ظلما”، وهو مصطلح قانوني يعني أن الاتهامات الموجهة له لا تستند لأساس وأنه تم استهدافه في المقام الأول لأنه مواطن أمريكي.

ويظهر ويلان، خلال اللقطات التي بثتها شبكة (آر.تي) الإخبارية التي تسيطر عليها الدولة، مرتديا زي السجن الأسود في أجزاء مختلفة من السجن مع سجناء آخرين، كما يظهر أثناء قيامه بالخياطة باستخدام ماكينة خياطة وأثناء وجوده في كافتيريا داخل السجن.

Paul Whelan is a US citizen serving time in a high security prison since 2020 who was convicted of spying on Moscow for Washington and yet the White House has shown little interest in fighting for his release

