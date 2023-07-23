الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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فيديو.. عراقية تحرق الجواز السويدي ردا على حرق القرآن

منذ 4 دقائق
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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أقدمت شابة عراقية على حرق جواز سفرها السويدي ردا على حرق القرآن، ونددت بسماح السلطات في استكهولهم لبعض الاشخاص بإهانة القرآن.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي تقوم بحرق الجواز، وتقول “أكيد كلكم سمعتوا الخبر اللي صار شخص عراقي؟ ما خذ إذن من الشرطة السويدية وقام بحرق القران، القرآن اللي يسواكم ويسوى دولتكم اللي حرضت على هذا الشي، وخليته، هذا الشخص يحرق قرآنا، واليوم أنا راح احرق جوازكم وما أتشرف بحياتي أزور هذه الدولة بعد.

وتابعت” حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص يحرض على العنصرية ويحرض على هذه الأشياء, وهذا الجواز السويدي اللي ما أتشرف بحياتي بعد أرجع لسويد، فهذا جوازكم مثل ما تشوفون”.

حرق المصحف

في استفزاز جديد لمشاعر المسلمين حول العالم، قام عراقي يدعى سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي، الخميس، أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك للمرة الثانية، بعد أن قام موميكا بحرق المصحف الشريف في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك أمام المسجد الكبير بستوكهولم أثناء صلاة العيد في الـ 26 الشهر الماضي.

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