الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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فيديو.. عراقيون يحرقون العلم الإيراني في المنطقة الخضراء

منذ 52 دقيقة
حرق العلم الإيراني- أرشيفية

حرق العلم الإيراني- أرشيفية

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قام متظاهرون عراقيون بحرق العلم الإيراني أثناء الاشتباكات الدائرة حاليا في المنطقة الخضراء في بغداد.

وبثت قناة الحدث مشاهد أثناء قيام المواطنين بحرق العلم الإيراني، استنكارا لتدخلها المشبوه في الأوضاع الداخلية العراقية.

تشهد الأزمة العراقية تحولاً خطيراً بعد مناكفات سياسية استمرت شهوراً، انتهت بإعلان الزعيم الشيعي مفتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية، مما دفع بالآلاف من أنصار إلى اقتحام المنطقة الخضراء، وسط اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة العراقية بغداد.

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي أنصار مقتدى الصدر في بغداد وهم يزيلون من شوارع بغداد صور قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك صور أبو مهدي المهندس القائد السابق بالحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران.

نشر الصدر بيانا على حسابه في “تويتر” كتب فيه: “أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات”.

كما انتقد زعيم التيار الصدري زعماء الشيعة لعدم اهتمامهم بدعواته للإصلاح.

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