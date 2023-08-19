السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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فيديو.. عراقي من ميليشيا الحشد يعترف بجرائمه في سوريا

منذ 7 دقائق
الحشد الشعبي

الحشد الشعبي

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أثارت اعترافات مقاتل عراقي سابق يعيش في النرويج كلاجىء، بأنه كان يقاتل في سوريا مع ميليشيات الحشد الشعبي، وقتل أطفالاً في أحضان أمهاتهم هناك، مفتخراً بهذا الفعل، موجة جدل وغضب واسعين.

وقال العراقي الذي لم يعرف اسمه عبر بث على منصة “تيك توك” أنه من كان يقاتل سابقا ضمن ميليشيا الحشد الشعبي، حالفاً بالحسين وبالله.

وتابع وهو يرفع سبحة طالباً من متابعيه الدخول على الخاص لإرسال فيديوهات لهم توثق جرائمه في سوريا، وتثبت صحة حديثه.

وأضاف أنه لا يخاف من أحد لا من الحكومة –يقصد في النرويج- ولا من الأفراد حتى لو تم ترحيله.

واستدرك “أروح على العراق جنة كل شيء عنا”، دون أن يذكر لما يقيم في النرويج إذا.

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