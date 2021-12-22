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فيديو.. عشرات الإصابات بحادث مترو "مروع" في إيران

22 - ديسمبر - 2021
محطة مترو في إيران

محطة مترو في إيران

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أعلنت السلطات الإيرانية عن إصابة 22 شخصا تم نقل 11 منهم للمستشفى، أحدهم بحالة حرجة، جراء اصطدام قطاري مترو الأنفاق في الطريق بين طهران وكرج.

وأوضحت مديرية “مترو طهران” أنه “عند الساعة 7:05 من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، اصطدم قطاران في محطة شيتجار، مشيرة إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولا، وأن الفرق الفنية تقوم بالتحقيق في الحادث، فيما يفصل عمال الإنقاذ بين العربات”، حيث أن حركة القطارات ما زالت متوقفة في هذا الطريق.

وقال المتحدث باسم دائرة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي إن 11 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى أحدهم مصاب بجروح خطيرة.

وصرح خالدي لوسائل إعلام إيرانية أن 9 آخرين تلقوا العلاج في مكان الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بقطار آخر في منطقة شيتغار.

 

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