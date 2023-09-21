فيديو.. عمليات السطو تحول "بيفرلي هيلز" الأمريكية إلى مدينة أشباح!

تحولت بيفرلي هيلز مدينة أشباح، حيث تغادر متاجر البيع بالتجزئة الراقية من المدينة التي كانت فاخرة ذات يوم بالقرب من لوس أنجلوس وسط موجة من عمليات السطو الجماعي وسرقة العصابات.

يظهر مقطع فيديو نشره يوتيوبر “Benny Johnson” متاجر التجزئة والمطاعم في بيفرلي هيلز مغلقة تمامًا ولم يتم استبدالها بأعمال تجارية جديدة، تاركة واجهات متاجرهم التجارية خالية.

تشمل بعض هذه الأعمال علامات تجارية فاخرة مثل Barneys New York وEscada، حيث تقدمت العلامات التجارية التي كانت ذات شعبية كبيرة بطلبات للإفلاس في السنوات الأخيرة.

Beverly Hills is now effectively a ghost town. What once was a thriving shopping mecca of LA is now a desolate wasteland as high end shops, banks and restaurants shutter their doors. You can travel the world and stand in the ruins of once great cultures. You can go to the… pic.twitter.com/ArM7ZbcPfq — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 20, 2023

وتشمل المتاجر ذات الأسماء الكبيرة الأخرى الفارغة الآن المواقع السابقة لشانيل، ورايت إيد، وبارنز أند نوبل، ونيكيتاون، ومطاعم مثل تشيبوتل وستاربكس.

وتتناقض المتاجر القاحلة بشكل صارخ مع سمعة المدينة من حيث السحر والبذخ، وكمكان يلتقط فيه المصورون والباباراتزي بانتظام صور المشاهير وعشاق الموضة وأقطاب الأعمال.

على الرغم من إغلاق العديد من المتاجر، تمكنت شركات أخرى من تجنب الخراب، حيث حصلت أماكن مثل ساكس فيفث أفينيو وهيرميس وغوتشي على مكان في مجموعة “أفضل ما في بيفرلي هيلز” على حساب تيك توك.

ومع ذلك، فإن المتاجر التي نجت من المشاكل الاقتصادية خلال الوباء، تواجه الآن ارتفاعًا في معدلات الجريمة مما أجبر وكالات إنفاذ القانون في جنوب كاليفورنيا على إنشاء فريق عمل يركز فقط على جرائم البيع بالتجزئة.

تتألف فرقة العمل الجديدة من قسم شرطة لوس أنجلوس، وإدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إلى جانب فرقة عمل الاعتقالات التابعة لقوات المارشال الأمريكية وفرقة عمل الاعتقالات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

يضم هذا الجهد 22 محققًا متفرغًا، وتم تشكيله في نفس اليوم الذي تمت فيه مداهمة متجر لوس أنجلوس ميسي من قبل مجموعة من اللصوص الملثمين الذين يرتدون قمصانًا ذات أغطية.

وبينما تقوم الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأنواع من عمليات السطو، قام الضباط باعتقال تسعة أشخاص على الأقل الأسبوع الماضي، بما في ذلك ستة لصوص قاموا بسرقة متجر Nike شرق لوس أنجلوس.

تم الإبلاغ عن 9455 عملية سطو في لوس أنجلوس حتى 26 أغسطس، أي أقل من 3% بانخفاض عن نفس الوقت من العام الماضي، ولكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 14% منذ عام 2021، وفقًا لأحدث بيانات شرطة لوس أنجلوس.

كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، جنبًا إلى جنب مع فرقة العمل المعنية بجرائم البيع بالتجزئة، أن الولاية ستستغل موارد دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا للقضاء على السرقة في لوس أنجلوس.

وقال نيوسوم في بيان: “تستثمر الولاية مئات الملايين من الدولارات للقضاء على الجريمة المنظمة، وعندما يحتاج شركاؤنا المحليون إلى مزيد من المساعدة، نكون مستعدين لتقديم يد العون”.

كما قال مكتب المحافظ، حسبما أفادت KTLA، إن فرقة العمل المعنية بجرائم التجزئة المنظمة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، والتي تأسست في عام 2019، ألقت القبض على أكثر من 1250 شخصًا واستعادت أكثر من 30 مليون دولار من البضائع المسروقة منذ إنشائها.