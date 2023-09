فيديو.. عمليات السطو تحول "بيفرلي هيلز" الأمريكية إلى مدينة أشباح!

تحولت بيفرلي هيلز مدينة أشباح، حيث تغادر متاجر البيع بالتجزئة الراقية من المدينة التي كانت فاخرة ذات يوم بالقرب من لوس أنجلوس وسط موجة من عمليات السطو الجماعي وسرقة العصابات.

يظهر مقطع فيديو نشره يوتيوبر “Benny Johnson” متاجر التجزئة والمطاعم في بيفرلي هيلز مغلقة تمامًا ولم يتم استبدالها بأعمال تجارية جديدة، تاركة واجهات متاجرهم التجارية خالية.

تشمل بعض هذه الأعمال علامات تجارية فاخرة مثل Barneys New York وEscada، حيث تقدمت العلامات التجارية التي كانت ذات شعبية كبيرة بطلبات للإفلاس في السنوات الأخيرة.

Beverly Hills is now effectively a ghost town.

What once was a thriving shopping mecca of LA is now a desolate wasteland as high end shops, banks and restaurants shutter their doors.

You can travel the world and stand in the ruins of once great cultures. You can go to the… pic.twitter.com/ArM7ZbcPfq

— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 20, 2023