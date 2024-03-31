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فيديو.. عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع

منذ ساعة واحدة
الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية

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أصيب جنديان إسرائيليان بعملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع اليوم الأحد 31 آذار /مارس الجاري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنديان أصيبا بجروح طفيفة في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع، وتم نقلهم إلى مستشفى سوروكا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت “تم تحييد منفذ عملية الطعن بمحطة الحافلات المركزية في بئر السبع”.

وأفادت مصادر عبرية أن منفذ عملية الطعن في مدينة بئر السبع المحتلة من مدينة رهط، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • مواقع إلكترونية

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