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فيديو.. عملية مباغتة لمقاومين جنوب جنين

منذ 20 دقيقة
عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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كشفت مصادر عبرية، عن عملية نوعية مباغتة، اليوم الجمعة، 8 آذار/مارس الجاري، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

حيث قام مقاومون بإطلاق النار تجاه برج لجيش الاحتلال بمحيط مستوطنة “حومش”، وعندما خرج الجنود لاستطلاع الأمر وتمشيط المنطقة، وقعوا في كمين عبوة ناسفة، وأدت العملية لإصابة اثنين من الجنود.

وفي أحدث حصيلة للإصابات، كشفت مصادر عبرية عن إصابة 3 من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار قرب مستوطنة “حومش” جنوب جنين، حالة اثنين منهم خطيرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن: جيش الاحتلال الإسرائيلي يمشط موقع العملية في حومش بحثا عن المنفذين.

في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن: مسلحان فلسطينيان أطلقا النار على موقع عسكري في محيط مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية.

 

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