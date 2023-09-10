فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق قبيل حدوث كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بعد منتصف ليل (السبت 8-9-2023).

وكان عدسات الكاميرات في بعض مناطق تركيا قد رصدت ضوءًا أزرق يومض في الأفق، تزامنًا مع ذروة الزلزال الذي ضرب كلاً من سوريا وتركيا في السادس من شباط مطلع العام الحالي.

تسمى هذه الظاهرة بالبرق الزلزالي وهي عبارة عن ظاهرة جوية مضيئة تظهر في السماء أو بالقرب من المناطق التي يطلق عليها علميًا اسم “الإجهاد التكتوني” أو النشاط الزلزالي، كما تتزامن أيضًا مع حوادث طبيعية أخرى كالانفجارات البركانية، بحسب مقالة نشرتها عام 2015 مجموعة من العلماء في مجلة “علوم الأرض” المعنية بعلم الزلازل، في محاولة لتفسير ظهور ضوء مشابه خلال زلزال نيوزيلندا في العام نفسه.

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تحمل اسمًا علميًا، ونُشرت عنها دراسات علمية، لا يوجد إجماع واسع على أسبابها المباشرة.

وتختلف هذه الظاهرة بين الاضطرابات الناتجة عن النشاط الزلزالي، وأخرى متعلقة بالشبكات الكهربائية، مثل خطوط الطاقة المنحنية، التي يمكن أن تنتج ومضات ساطعة نتيجة اهتزاز الأرض أو الظروف الجوية الخطرة.

هذه الظاهرة حملت خلال السنوات الماضية أسماء عديدة، مثل “البرق الصفيحي”، و ”كرات الضوء”، و ”التوهجات الثابتة”، ويختلف الجيوفيزيائيون في مدى اعتقادهم أن التقارير الفردية عن الإضاءة غير العادية بالقرب من وقت ومركز الزلزال هي أمر واقعي.

وبحسب بحث نشره موقع “جامعة كولومبيا الوطنية”، فإن الفرضيات القائمة على الفيزياء شرحت هذه الظاهرة على أنها مرتبطة بالكهرباء المنبعثة من اهتزاز خطوط الكهرباء في العديد من المرات.