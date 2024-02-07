"فيديو غريب" لجو بايدن حول لقائه بالرئيس ميتران المتوَفَى قبل 30 عاماً!

لا تتوقف شطحات وتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الغريبة، والتي تثير العديد من التساؤلات حول صحته العقلية لتولي منصب رئاسة أقوى دول العالم للمرة الثانية في انتخابات 2024.

هذه المرة ووفق مقطع فيديو انتشر على مواقف التواصل الاجتماعي، وفي آخر خطاباته بولاية لاس فيغاس، كان بايدن يتحدث عن لقائه بقادة الدول في قمة السبع بإنجلترا 2021، وأراد ذكر ما قاله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أنه ذكر بدلا عنه اسم “فرانسوا ميتران”، وهو رئيس فرنسا الذي توفي منذ ما يقرب 30 عاما.

وقال بايدن: “جلست وقلت: لقد عادت أميركا.. نظر إليّ ميتران من ألمانيا.. أعني من فرنسا..”، وتوقف الرئيس الأميركي قليلا قبل أن يعود لإنهاء جملته بالقول: “حسنا، كم من الوقت ستعود؟”.

وفرانسوا ميتران كان رئيسا لفرنسا بين عامي 1981 و1995، وتوفي عام 1996، ومن الطريف أن البيت الأبيض ينشر نص خطاب بايدن، لكن تم تصحيح قصد الرئيس وشطب اسم “ميتران” واستبدال اسم “ماكرون” به.

ومن المتوقع أن تكون هذه الزلة من بايدن مادة لسخرية ترامب منه، حيث اعتاد الأخير تقليده في خطابات سابقة تضمنت زلات وأخطاء شبيهة.

وكتب المذيع المحافظ غراهام ألين عن خطأ بايدن: “هذه ليست علامة صحية”، وغرّد آخر: “كشف جو بايدن عن قوته الخارقة. يمكنه التحدث مع أشباح الزعماء الأوروبيين المتوفين”.

خلال زيارته ولاية نيفادا الأمريكية ليلة أمس ألقى الرئيس الأمريكي بايدن خطبة قال فيها بأنه ذهب مؤخراً إلى فرنسا والتقى بالرئيس الفرنسي "فرانسوا ميتران". يُذكر أن ميتران مات قبل 30 عام. pic.twitter.com/cSTEyjxcxk — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 6, 2024