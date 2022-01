فيديو “غريب”.. لن تصدق ماذا فعلت هذه الممرضة خلال قيامها بعمليات التلقيح!!

أعلنت السلطات الإيطالية عن إلقاء القبض على شبكة، تقوم بما وصفته بـ”أعمال احتيالية”، فيما يخص تأمين بطاقات التلقيح لرافضي اللقاح.

وكشفت الشرطة أن الشبكة توفر خدمة “اللقاح المزيف” لمن يرفضون تلقي لقاح كورونا، كي يحصلوا على تأشيرة الحاصلين على لقاح الفيروس، مما يتيح لهم السفر والحركة بحرية في أوروبا.

ووفقا للتحقيقات، شاركت شبكة من عشرات الأشخاص في إحضار أشخاص من جميع أنحاء إيطاليا إلى مركز التطعيم في أنكونا، حيث دفعوا ما يصل إلى 400 يورو مقابل جرعة مزيفة.

وكانت الممرضة التي كان من المفترض أن تحقنهم بلقاح كورونا، ترش الجرعة في صندوق القمامة قبل أن تضع الضمادة على المريض وتعطيهم التأشيرة الخضراء، مما يدل على التطعيم.

ومع تزايد الضغط في البلدان الأوروبية، بما في ذلك العديد من البلدان التي تفكر في جعل لقاح كورونا إلزاميا، يختار الناس بشكل متزايد الاحتيال من أجل الحصول على “جواز سفر اللقاح” الذي يؤكد أنهم مطعّمون، حسب ما أشارت صحيفة “ديلي ميل”.

ووجدت فرقة شرطة خاصة في أنكونا، شمال شرق إيطاليا، أن الأشخاص الذين أرادوا تجنب الحصول على اللقاح، كانوا يرشون ممرضة تبلغ من العمر 51 عاما تدير مركزا للتحصين في المنطقة للتظاهر بإعطائهم حقنة حتى يتمكنوا من الحصول على شهادة مزيفة.

وكشف فيديو قيام الممرضة والمريضة بالتمثيل، خلال عملية الحقنة المزيفة، حيث ترمي الممرضة الحقنة في النفايات وتسجل تأشيرة اللقاح للمريضة.

تم القبض على الممرضة ووضعت في الحجز الوقائي، بينما تم وضع أربعة أشخاص، من بينهم محام يبلغ من العمر 53 عاما من أنكونا، عملوا كوسطاء في عملية الاحتيال، رهن الإقامة الجبرية.

وتحقق الشرطة مع حوالي 50 شخصا، متهمين بالمشاركة بالعملية الكبيرة التي انطلقت في كانون الأول الماضي.

