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فيديو.. قائد الانقلاب في الغابون من داخل القصر الرئاسي

منذ 12 دقيقة
المجلس العسكري في الغابون

المجلس العسكري في الغابون

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لاتزال الأوضاع متوترة وغير مستقرة في الغابون بعد أن قامت مجموعة من العسكريين بالإعلان عبر التلفزيون الحكومي بالسيطرة على السلطة في البلاد، وذلك بعد ساعات من فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة، كما أعلنوا إلغاء الانتخابات “المزورة” التي جرت السبت الماضي، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

هذ وانتشر الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قائد الانقلاب في القصر الرئاسي.

ودعا خلال لقائه برجال الأعمال إلى “ضرورة توحيد الجهود والتحلي بالوطنية الاقتصادية ومحاربة الفساد”، على حد قوله.

كما أشار إلى أنه سيحترم التزاماته الداخلية والخارجية كافة بعد الانقلاب وإنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل.

فيما دعا حزب المعارضة الرئيسي في الغابون “البديل 2023” المجتمع الدولي الجمعة إلى حث المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو على إعادة السلطة إلى المدنيين.

    المصدر :
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