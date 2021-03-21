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فيديو.. قراصنة إيرانيون يختطفون سفينة عراقية في المياه الإقليمية

21 - مارس - 2021
سفينة- أرشيفية

سفينة- أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بأن قراصنة إيرانيين اختطفوا سفينة عراقية في المياه الإقليمية الإيرانية، وطالبوا مالكها بفدية.

وأعلن النائب كاظم فنجان، الأحد، في بيان له، أنه تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية (T-4) التابعة للقطاع الخاص، وطالب المالك في مناشدته بتخليص سفينته من قبضة القراصنة الذين اقتادوها الى مكان مجهول.

وأضاف فنجان أن مالك السفينة طالب في مناشداته تخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها الى مكان مجهول، وطالبوه في تسجيل صوتي بدفع فدية مقدارها ثمانين ألف دولار”.

وبحسب البيان، ذكر مالك السفينة المخطوفة أن “سفينته جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر. وان طاقم السفينة (سوهان) اقدموا على سرقة وقودها، ونهب محتوياتها واجهزتها ومعداتها”.

وتعهد الحمامي، بإرسال “نداء عاجل بطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC (ومقره في البحرين)، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار”.

ويظهر الفيديو المتداول التالي عملية اختطاف السفينة العراقية:

 

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