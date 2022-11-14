فيديو.. قناص أوكراني يقتل جنديا روسيا من مسافة 2710 أمتار

تتواصل المعارك في عدة محاور بأوكرانيا، حيث تدور عمليات القصف والاشتباكات بالأسلحة بالإضافة لعمليات القنص.

وتمكن قناص أوكراني من قتل جندي روسي بعد أن رصده بمنظار بندقيته من مسافة 2710 أمتار، محتلا بذلك الدرجة الثالثة بعد رقمين قياسيين عالميين، الأول لقناص كندي في العراق والثاني لبريطاني في أفغانستان.

وكان “الحرس الوطني الأوكراني” نشر فيديو يوم الجمعة الماضي لعملية القنص، مرفقا ببيان جاء فيه: “مع حلول الغسق، يبدأ قناصة وحدات القوات الخاصة بالحرس الوطني بالصيد، وهو عمل سريع ودقيق للغاية قام به أحدهم ليلة أمس” في إشارة إلى القناص الأوكراني.

كما نقل مكتب الاتصالات الإستراتيجية، المعروف باسم StratCom الفيديو إلى قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أمس الأحد، مع بيان يقول: “اقترب قناص أوكراني من الرقم القياسي العالمي لثاني أطول طلقة قناص قتالي (..) تم القضاء على المحتل من خلال تسديدة دقيقة لقواتنا الخاصة من مسافة 2710 أمتار، وهي مسافة تحتل الآن المرتبة الثالثة في الترتيب العالمي” وبعد أن أكدت قيادة القوات المسلحة المسافة، وزعت الفيديو على وسائل الإعلام المحلية، وبعض الأجنبية، وفيه نرى القناص يصوّب على الجندي الروسي ثم يرديه قتيلا.